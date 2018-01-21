До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

14:22, 21 января 2018, ПАИ

22 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -8…-13 градусов, днем -3…-8 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.