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Общество

До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

22 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью  -8…-13 градусов, днем -3…-8 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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