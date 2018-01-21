Книгу об истории создании усадьбы Софьи Ковалевской в Великолукском районе презентовала Валентина Румянцева

12:14, 21 января 2018, ПАИ

Заведующая филиалом «Музей-усадьба С. В. Ковалевской» Валентина Румянцева презентовала свою книгу «Будни сельского музея». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Книга - это сборник статей, посвященных первой русской женщине-математику Софье Васильевне Ковалевской и истории создания мемориального музея в селе Полибино (Великолукский район). В книгу вошли статьи из предыдущего сборника «Легенды и были Полибинской усадьбы» и новые истории по созданию усадьбы.

В настоящее время выставка музея, посвященная жизни и деятельности Ковалевской, располагается в мемориальном флигеле в одной комнате площадью всего 55 кв м. В экспозиции размещены личные вещи математика, представляющие Ковалевскую не только как ученого, но и как писательницу, и просто женщину.

В главном усадебном доме ведутся реставрационные работы за счет ФЦП (федеральной целевой программы). Одновременно по подпроекту малых «окон» ведутся работы по созданию будущей экспозиции. «Окно» малых подпроектов является частью компонента «Комплексное развитие объектов культурного наследия» Проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП).