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Культура

Выставка браного сетоского узора откроется в Печорах

24 января в 12:00 в музее истории города Печоры (улица Международная, 6) состоится открытие персональной выставки браного сетоского узора мастерицы Анны Кыйво. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

На выставке представлены образцы узоров, созданные мастерицей-рукодельницей, признанной в Сетомаа «Хранительницей традиционной культуры». Всю жизнь Анна Кыйво посвятила созданию огромного количество сетоских шерстяных ковров и пледов, она ткала рукава для женских рубах, божники для икон, головные уборы и браные пояса. Анну всегда сопровождает сетоская песня леэло.

Трижды ее труд, как носителя своей традиционной культуры, был отмечен премией Анне Вабарна (последний раз в 2015 году в номинации «Труд всей жизни»).

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