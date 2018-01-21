Мужчина избил подругу в одном из отелей Пскова

12:30, 21 января 2018, ПАИ

Мужчина избил подругу в одном из отелей Пскова. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из отеля на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Администратор пояснил, что в одном из номеров отеля происходит конфликт.

Росгвардейцы предприняли необходимые меры и задержали гражданина, который причинил телесные повреждения женщине.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Проводится проверка.