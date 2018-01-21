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Политика

Порошенко по поддельным документам отдыхал на Мальдивах

Украинский лидер Петр Порошенко и члены его семьи могли отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы по поддельным паспортам, пишет газета "Известия".

Как сообщают украинские спецслужбы, Порошенко и его родственники имеют так называемые документы оперативного прикрытия.

В расследовании украинской программы «Схемы» сообщалось, что на самолете Falcon 7X, которым президент Украины и члены его семьи якобы воспользовались для поездки на Мальдивы, были зарегистрированы следующие люди: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

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