Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками

13:18, 21 января 2018, ПАИ

Помощник депутата Псковской городской Думы Елена Демченкова выследила наркомана и помогла полиции найти тайник с наркотиками. Об этом Псковскому агентству информации рассказала сама общественница.

«Гуляла с собакой, увидела парня, который достал бумажку из кармана и полез под камень на каменной стене возле пешеходного моста через Пскову. Спросила: «Закладку [тайник, в котором наркоторговец прячет дозу наркотика, чтобы затем сообщить его месторасположение покупателю - ПАИ] ищешь?». Он говорит - «да», - рассказала Елена Демченкова.

По словам Елены, она засняла молодого человека на видео и вызвала полицию. «Полиция приехала быстро и нашла сразу же сверточек с ноготь в изоленте. Видео им передала», - сообщила общественница. В тот же день к ней домой пришла дознаватель и взяла показания.