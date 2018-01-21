8
13:18
Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками
15:23
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
09:50
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
12:22
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
18:27
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
20:57
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
Еще новости
Происшествия

Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками

Помощник депутата Псковской городской Думы Елена Демченкова выследила наркомана и помогла полиции найти тайник с наркотиками. Об этом Псковскому агентству информации рассказала сама общественница.

Елена Демченкова

«Гуляла с собакой, увидела парня, который достал бумажку из кармана и полез под камень на каменной стене возле пешеходного моста через Пскову. Спросила: «Закладку [тайник, в котором наркоторговец прячет дозу наркотика, чтобы затем сообщить его месторасположение покупателю - ПАИ] ищешь?». Он говорит - «да», - рассказала Елена Демченкова.

По словам Елены, она засняла молодого человека на видео и вызвала полицию. «Полиция приехала быстро и нашла сразу же сверточек с  ноготь в изоленте. Видео им передала», - сообщила общественница. В тот же день к ней домой пришла дознаватель и взяла показания.

Версия для печати
Комментарии: 8 Обсудить >>>

Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками
21 января 2018
Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками 8
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
20 января 2018
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина 2
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
19 января 2018
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
17 января 2018
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу 1
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
16 января 2018
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
15 января 2018
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
15 января 2018
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе 1

Идет загрузка...