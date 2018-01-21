Новые прививки позволят экономить государству десятки миллиардов рублей в год
Ежегодный экономический ущерб из-за ротавирусной инфекции составляет более 6,8 млрд рублей, а из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) – более 20 млрд рублей. Таковы первые итоги исследования экономического бремени заболеваний и экономического эффекта программ вакцинации, проведенного экспертами платформы «Эффективное здравоохранение» и представленного в рамках Гайдаровского форума, сообщает pharmvestnik.ru.
В 2017 году эксперты «Эффективного здравоохранения» начали разрабатывать модель оценки эффективности вакцинации. Модель основана на алгоритмах расчета прямого экономического ущерба (расходы на медицинское обслуживание), непрямого (потеря трудоспособности), социально-демографического (вызванные случаи инвалидности, смерти, потери репродуктивной способности), качества жизни (годы качественной жизни, продолжительность жизни).
С использованием этого подхода был произведен расчет экономического бремени от ротавирусной инфекции и ВПЧ.
Для оценки прямого ущерба эксперты использовали тарифы ОМС, фактическую стоимость одного случая в ЛПУ, клинические рекомендации, цены на лекарства и медуслуги. При расчете непрямого ущерба брались показатели экономики, например, ВВП, уровень занятости населения, продолжительность больничного.
Вакцинация позволит предупредить большую часть экономического ущерба от вирусов.
Эксперты планируют продолжить работу. Модель была рассчитана на статистических данных по России, далее она будет применена на данных отдельных регионов с учетом локальных особенностей.