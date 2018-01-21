0
15:25
Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области
14:22
До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
18:39
Полиция предостерегает псковичей от попыток дать взятку инспектору ГИБДД
18:36
МЧС напоминает псковичам правила поведения рыбака на первом льду
18:16
Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники
16:24
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
13:14
Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)
Еще новости
Общество

Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области

В течении 2018 года планируется подготовить до 300 передовых авиационных наводчиков из соединений и воинских частей, которые дислоцируются в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской, Смоленской, Воронежской и Псковской областях, сообщает телеканал "Звезда".

В ходе подготовки военнослужащие изучат современные средства определения координат, принципы работы лазерных дальномеров-целеуказателей, а также тактико-технические характеристики боевой авиации эксплуатирующийся в войсках.

Кроме того, им предстоит на практике отработать действия по наведению вертолетов армейской авиации при поиске и спасении экипажей и пассажиров, терпящих бедствие, и выполнить задачи по управлению авиацией для поражения наземных целей в интересах общевойскового командира.

Наземная подготовка включает в себя анализ разведданных, определение ориентиров на местности, выбор способов атаки по разведанным целям, определение курса полета, расчет расстояния до цели, определение способа наведения самолета (вертолета) на цель.

После обучения передовые авиационные наводчики ЗВО получат допуск к управлению боевой авиацией с наземных командных пунктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области
21 января 2018
Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области
До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
21 января 2018
До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Полиция предостерегает псковичей от попыток дать взятку инспектору ГИБДД
20 января 2018
Полиция предостерегает псковичей от попыток дать взятку инспектору ГИБДД
МЧС напоминает псковичам правила поведения рыбака на первом льду
20 января 2018
МЧС напоминает псковичам правила поведения рыбака на первом льду
Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники
20 января 2018
Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
20 января 2018
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)
20 января 2018
Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)
День Республики Крым отмечается сегодня
20 января 2018
День Республики Крым отмечается сегодня

Идет загрузка...