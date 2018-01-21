Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области

15:25, 21 января 2018, ПАИ

В течении 2018 года планируется подготовить до 300 передовых авиационных наводчиков из соединений и воинских частей, которые дислоцируются в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской, Смоленской, Воронежской и Псковской областях, сообщает телеканал "Звезда".

В ходе подготовки военнослужащие изучат современные средства определения координат, принципы работы лазерных дальномеров-целеуказателей, а также тактико-технические характеристики боевой авиации эксплуатирующийся в войсках.

Кроме того, им предстоит на практике отработать действия по наведению вертолетов армейской авиации при поиске и спасении экипажей и пассажиров, терпящих бедствие, и выполнить задачи по управлению авиацией для поражения наземных целей в интересах общевойскового командира.

Наземная подготовка включает в себя анализ разведданных, определение ориентиров на местности, выбор способов атаки по разведанным целям, определение курса полета, расчет расстояния до цели, определение способа наведения самолета (вертолета) на цель.

После обучения передовые авиационные наводчики ЗВО получат допуск к управлению боевой авиацией с наземных командных пунктов.