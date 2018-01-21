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Общество

Статую Свободы закрыли для туристов

Сстатую Свободы и Эллис Айленд в США закрыли для посещения туристов, сообщает портал Statuecruises.com.

Туры и экскурсии станут вновь доступны туристам, как только американские федеральные ведомства, закрытые 20 января, возобновят работу. Тех, кто уже купил билеты, просят обратиться к руководству сайта, чтобы оформить возврат.

Представитель паромной компании Рафаэль Абреу сообщил, что в рабочие дни количество пассажиров парома до острова Эллис достигает трех тысяч, выручка от продаж билетов составляет около 55 тысяч долларов. В дни закрытия компания может потерять половину дохода.

В связи с остановкой работы американского правительства на территории достопримечательностей США, таких как Йеллоустоунский национальный парк и Индепенденс-холл — места подписания Декларации независимости США в штате Пенсильвания, не работают службы, финансируемые из государственного бюджета. Закрыты, например, центры приема туристов и туалеты. Частные гостиницы продолжают работу.

20 января представители Демократической партии в сенате США заблокировали попытки принять федеральный бюджет, вследствие чего американские федеральные ведомства прекратили работу.

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