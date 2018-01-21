Названа самая популярная у туристов страна мира

17:34, 21 января 2018, ПАИ

Всемирная туристская организация ООН обнародовала данные исследования, в котором названы десять самых популярных у туристов стран мира, пишет «Интерфакс».

На первом месте в этом списке оказалась Франция, которая приняла 82,6 миллиона туристов в 2016 году (данные за 2017 год будут представлены в следующем аналогичном отчете, который опубликуют в начале 2019 года). Второе и третье место в рейтинге популярности разделили Испания и США, в которые приехали по 75,6 миллиона гостей.

Китай, который посетили 59,3 миллиона туристов, оказался на четвертой строчке рейтинга. Пятое место досталось Италии с 50,7 миллиона гостей в 2016 году, а шестое - Великобритании (35,8 миллиона туристов). В список также попали вошли Германия, Мексика, Таиланд и Турция.

Расходы туристов в 2016 году были наибольшими в США - путешественники пополнили казну страны на $ 205,9 миллиарда. В других странах туристы тратили значительно меньше: в Испании этот показатель составил $ 60,3 миллиарда, в Таиланде - $ 49,9 миллиарда, в Китае - $ 44,4 миллиарда, во Франции - $ 42,5 миллиарда.