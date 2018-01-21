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Два пассажирских авиалайнера едва не столкнулись перед посадкой в Москве

«Суперджет», летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским «Боингом» из Мурманска, но пилотам удалось развести самолеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, инцидент произошел вечером 20 января, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.

Самолет «Суперджет» готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном - «Боингом», направлявшимся из Мурманска во «Внуково».

В момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в «Шереметьево» и «Внуково». Посадки произошли благополучно, никто не пострадал.

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