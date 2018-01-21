Выставка «Мир вокруг нас» открылась сегодня в библиотеке «Родник»

16:52, 21 января 2018, ПАИ

21 января в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялась выставка «Мир вокруг нас» поэта, прозаика, издателя и мецената Левона Осепяна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки. В этот день в конференц-зале библиотеки на встречу с гостем собрались читатели библиотек города, фотографы, преподаватели, молодежь.

Левон Осепян - писатель, автор нескольких книг, его литературные произведения переводились на армянский, польский, словацкий, чешский, румынский, немецкий, итальянский, французский и английский языки. Он - издатель, главный редактор альманахов «Меценат и Мир» и «Арагаст»; член Правления Союза российских писателей, член Международной ассоциации писателей и публицистов, фотохудожник (член Творческого союза профессиональных художников), сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией. Его работы используются в оформ­лении обложек книжных изданий и в виде книжных иллюстраций, печатаются в газетах и журналах разных стран.

Открывая выставку, автор рассказал о многогранности своих интересов: о фотографиях, сделанных в России и многих странах мира, о писательской, издательской и редакторской деятельности. После представлении выставки, автор ответил на многочисленные вопросы собравшихся. В ходе встречи Левон Осепян преподнес в дар библиотекам города ряд книжных изданий от имени Союза, от других общественных организаций и лично от себя, а также несколько фотографий.