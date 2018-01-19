Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года

17:09, 21 января 2018, ПАИ

Организация стран-экспортеров нефти и не входящих в картель стран (ОПЕК+) пришла к выводу, что решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти в 2018 году необходимо оставить без изменений, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Принятое решение он объяснил тем, что рынок еще не достиг баланса между спросом и предложением нефти. Давая прогнозы на год, Новак заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на степень исполнения участниками сделки ОПЕК+, которая в предыдущем году была выполнена на 107%. Также министр добавил, что сделка эффективна и приносит результаты.

По его словам, средние цены на нефть в 2017 году были на 30% выше, чем в 2016 году. После этого падения эксперты зафиксировали увеличение инвестиций в отрасль на 6%. Также в прошлом году, по словам главы российского энергетического ведомства, наблюдался рост спроса на нефть на 1,5 млн барр/сутки — это оказалось выше прогнозов.

«Ценовой фактор — это не единственный фактор, когда нужно начинать выход сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Мы не хотим, чтобы какие-то отдельные показатели были в качестве индикаторов. Должно произойти полное восстановление рынка», — отметил он.