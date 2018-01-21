Противопожарный инструктаж с жителями Пушкинских Гор провели специалисты

18:01, 21 января 2018, ПАИ

20 января в Пушкинских Горах состоялся профилактический противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прошли инструктажи в области пожарной безопасности, также распространялись листовки профилактического характера по темам: «Берегите свой дом от пожара», «Безопасный отопительный сезон». Особое внимание уделялось требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Пушкиногорцам пояснили необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, до людей довели способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей.