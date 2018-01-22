Пешеход и квадроциклист пострадали на псковских дорогах 21 января

09:24, 22 января 2018, ПАИ

21 января в 4:55 на Псковском шоссе в Печорах Lada Granta сбил 45-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход доставлена в больницу.

В 8:20 на 225-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель 33-летняя женщина-водитель Kia cee'd на высокой скорости не справилась с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет. Водитель получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В 16:40 на 4-м километре дороги Шершни - Бондарево в Усвятском районе квадроцикл съехал в кювет и перевернулся. 19-летний квадроциклист получил перелом голени.