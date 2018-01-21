Россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны
В минувшие новогодние праздники россияне посетили больше кафе и ресторанов, чем магазинов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора одного из российских банков.
Согласно данным, чеки из общепита на 20% превысили число покупок в магазинах. В аналогичный период 2017 года граждане чаще приобретали продукты в магазинах, нежели ходили в кафе. В кафе и рестораны чаще всего ходили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях.
По словам экспертов, изменению интересов и предпочтений россиян способствовали развитие внутреннего туризма, а также уменьшение ценового разрыва между домашней и ресторанной едой.