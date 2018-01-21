0
15:25
Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области
14:22
До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
18:39
Полиция предостерегает псковичей от попыток дать взятку инспектору ГИБДД
18:36
МЧС напоминает псковичам правила поведения рыбака на первом льду
18:16
Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники
16:24
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
13:14
Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)
Еще новости
Общество

Россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны

В минувшие новогодние праздники россияне посетили больше кафе и ресторанов, чем магазинов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора одного из российских банков.

Согласно данным, чеки из общепита на 20% превысили число покупок в магазинах. В аналогичный период 2017 года граждане чаще приобретали продукты в магазинах, нежели ходили в кафе. В кафе и рестораны чаще всего ходили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях.

По словам экспертов, изменению интересов и предпочтений россиян способствовали развитие внутреннего туризма, а также уменьшение ценового разрыва между домашней и ресторанной едой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области
21 января 2018
Передовых авиационных наводчиков планируется подготовить в Псковской области
До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
21 января 2018
До -13 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Полиция предостерегает псковичей от попыток дать взятку инспектору ГИБДД
20 января 2018
Полиция предостерегает псковичей от попыток дать взятку инспектору ГИБДД
МЧС напоминает псковичам правила поведения рыбака на первом льду
20 января 2018
МЧС напоминает псковичам правила поведения рыбака на первом льду
Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники
20 января 2018
Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
20 января 2018
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)
20 января 2018
Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)
День Республики Крым отмечается сегодня
20 января 2018
День Республики Крым отмечается сегодня

Идет загрузка...