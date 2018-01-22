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Прокуратура потребовала организовать уличное освещение в палкинской деревне Лисихино

В Палкинском районе прокуратура потребовала организовать уличное освещение в деревне Лисихино.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по обращению местного жителя прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законодательства о местном самоуправлении. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в деревне Лисихино отсутствует уличное освещение в ночное время.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится и организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц.

В этой связи прокурор района в адрес главы администрации сельского поселения «Новоуситовская волость» внес представление с требованием назамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.

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