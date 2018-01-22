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Общество

Спутник для поиска нефти намерен запустить «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на создание спутника, который сможет находить полезные ископаемые. Как пишет газета «Известия», в частности, новый аппарат должен обнаруживать местонахождение нефти с точностью до полуметра.

«Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников. Ожидается, что запустят три космических аппарата типа «Кондор», — рассказал заместитель директора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко.

Спутник под названием «Кондор-ФКА-М» будет способен вести наблюдение за земной поверхностью днем и ночью. Запуск предварительно намечен на 2025 год.

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