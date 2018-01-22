Псковичка пожаловалась на внезапную заморозку застройщиком работ в доме по Гдовской, 24

09:31, 22 января 2018, ПАИ

Пользовательница сайта Ведерников.рф Людмила Смирнова пожаловалась на внезапную заморозку строительства многоквартирного дома в Пскова на улице Гдовская, 24.

По её словам, она является участником долевого строительства многоквартирного дома по улице Гдовская, 24. Договор с застройщиком ЗАО «ДСК» был подписан и зарегистрирован весной 2017 года, полная оплата квартиры произведена мною после подписания договора. «Таким образом, все предусмотренные законом обязательства перед застройщиком я выполнила», - пишет псковичка.

Она отмечает, что в настоящее время работы по строительству дома практически не ведутся, построен только один этаж из 10, стройка на объекте «заморожена», однако в проектной декларации срок ввода дома в эксплуатацию 27 ноября 2018 года. Информация о продаже квартир в указанном доме на сайте ДСК также теперь отсутствует.

«На данный момент представители застройщика – АО «ДСК» предлагают мне добровольно заключить соглашение о расторжении договора долевого участия, объясняя это тем, что у них изменился директор (теперь стал Я. В. Лузин), который хочет произвести модернизацию на производстве, и строительство дома на Гдовской, 24 будет остановлено», - пояснила автор сообщения.

Она подчеркивает, что предложенное соглашение учитывает интересы только застройщика. «Проценты за пользование денежными средствами предлагают выплатить не по Федеральному закону №214-ФЗ, а по ст. 395 ГК РФ, которые в разы меньше полагаемых мне в случае расторжения ДДУ по вине застройщика», - уточнила псковичка.

По ее словам, официальных уведомлений о расторжении договора в одностороннем порядке ей не поступало. Переговоры ведутся только по телефону или перепиской по электронной почте.

«Получается, что гарантированные федеральным законодателем права дольщиков являются лишь декларацией и не работают на местах? Будет ли достроен дом по улице Гдовской, 24? Если я сейчас откажусь подписывать соглашение о расторжении ДДУ, а дом будет не достроен, то как будут защищены мои права как дольщика (кто вернет деньги и в каком размере)?» - переживает женщина.