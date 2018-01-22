Псков вошел в топ-10 туристических городов Северо-Запада России

12:13, 22 января 2018, ПАИ

По итогам 2017 года Псков вошел в топ-10 туристических городов Северо-Запада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в сервисе бронирования отелей Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. В первую десятку городов СЗФО также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Вологда, Выборг, Петрозаводск, Великий Новгород, Мурманск, Архангельск и Сыктывкар.

По данным Tvil.ru, в прошлом году в Пскове туристы бронировали проживание в отелях в среднем на 2,5 ночи и платили 2,4 тысячи рублей в сутки, а дешевле всего в СЗФО проживание туристам обошлось в Сыктывкаре.