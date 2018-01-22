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Соцработник и глава Новосельской волости погибли в ДТП в Стругокрасненском районе

20 января в 15:25 на 8 км дороги Цапельки Жабенец в Стругокрасненском районе «Рено Дастер» на закругленном участке дороги съехал в правый кювет и опрокинулся в ручей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 50-летняя водитель и 51-летний пассажир погибли на месте.

Как стало известно ПАИ, жертвами аварии стали глава Новосельской волости Лариса Моисеева и социальный участковый работник ГУСО «Центр социального обслуживания населения Стругокрасненского района» Муртузали Магомедов.

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