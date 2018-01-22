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Экономика

203 млн рублей из бюджета Псковской области направят на погашение задолженности за теплоэнергоресурсы

При Государственном комитете по делам строительства и ЖКХ создана рабочая группа по проведению анализа финансово-хозяйственный деятельности ресурсоснабжающих организаций (РСО), в её состав вошел представитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

До конца I квартала анализ должен быть завершен по муниципальным предприятиям, имеющим самую низкую платежеспособность. В 2017 году в рамках оказания поддержки РСО выплачены порядка 289,8 млн рублей, из них 206,5 млн рублей в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов. На 2018 год в бюджете области на эти цели предусмотрено 203 млн рублей, которые также будут направлены в приоритетном порядке на погашение задолженности за теплоэнергоресурсы.

Администрация Псковской области принимает все возможные меры для достижения контрольных показателей пятилетнего графика в I квартале 2018 года.

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