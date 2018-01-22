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Общество

Программу о любви Высоцкого и Влади представит Псковская областная библиотека

25 января в 15:00 региональный центр чтения Псковской областной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2) проведёт литературно-художественную программу «Любовь ценою в жизнь», посвященную 80-летию Владимира Высоцкого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной библиотеке.

Встреча продолжит проект «Библиотеатр «Прямая речь» просветительского цикла «АРТ-клуб. Имена во времени». Участие в ней пример заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

В основе сценария лежит книга Марины Влади «Владимир, или Прерванный полёт».

«Любовь ценою в жизнь» - это ещё и история любви Влади и Высоцкого. И это дань признательности и восхищения перед ними, - отметили организаторы программы. - Две состоявшиеся личности, два таланта, два символа эпохи, соединившиеся в одну судьбу. Поэтическое горло России Владимир Высоцкий, изящная француженка русского происхождения Марина Влади. «Я жив, двенадцать лет тобой храним…» Это она подарила ему эти годы. И символический русский Гамлет «вывихнутого века» уже в семидесятые подвёл итог кровавого двадцатого столетия, где личная трагедия остаётся только личной».

Добавим, что вход на мероприятие свободный.

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