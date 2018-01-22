По 100 тысяч рублей штрафа получили два псковских заведения за продажу слишком дешевой водки

11:50, 22 января 2018, ПАИ

ООО «ПАБ» и ООО «Белуга» оштрафованы на 100 тыс. рублей за продажу водки ниже установленной цены. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий, проведённых по многочисленным жалобам жителей Пскова, установлено, что в торговом зале ООО «ПАБ» (кафе «Бастион», улица Алтаева, 1а, помещение 1001), продаётся водка «Царская охота» 0,5 литра, произведенная ООО «Курант», по цене 190 рублей. Такая цена, отметили в надзорном ведомстве, ниже установленной приказом Минфина России - 205 рублей за 0,5 литра,

Аналогичные нарушения установлены в торговом зале ООО «Белуга» (улица Кузбасской дивизии, 26).

В этих же торговых точках выявлены факты нахождения в продажи алкогольной продукции, которая имела специальные федеральные марки с признаками подделки (не производство ФГУП «ГОЗНАК»).

Прокурор города материалы проверки направил в Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. По результатам их рассмотрения ООО «ПАБ» и ООО «Белуга» привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. Действие лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выданных организациям, приостановлено.

По материалам прокурорской проверки, направленным в УМВД России Пскова, возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции).

Санкция части 3 статьи 327.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ход и результаты расследования уголовных дел прокуратура города взяла на контроль.