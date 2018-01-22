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Общество

Более 13 тонн польских грибов не пропустили в Псковскую область

В Псковской области сотрудники межведомственной мобильной группы пресекли ввоз на территорию региона 13,1 тонн польских грибов, которые везли из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При проверке груза водители предъявили товарные накладные, согласно которым перемещаемые грибы следуют по внутренней перевозке со склада в Москве на склад в Псковскую область. Специалисты осмотрели грузовые отделения и обнаружили маркировку страны происхождения – РФ и Белоруссия.

В результате осмотра товара с представителями Россельхознадзора по городу Санкт-Петербург, Ленинградской и Псковской областям было установлено, что фактической страной происхождения грибов является Польша, то есть данный товар запрещен к ввозу на территорию РФ в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778.

Товар был уничтожен.

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