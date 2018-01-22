426 человек ознакомились с запретом выхода на лёд в Псковском районе в минувшие выходные

13:22, 22 января 2018, ПАИ

20 и 21 января на временных постах в Неёлово и Солоново Псковского района об опасности выхода на лёд предупреждены 426 человек на 168 единицах техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд организовано дежурство оперативных групп МЧС совместно с представителями ГИБДД. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта, пояснили в МЧС.