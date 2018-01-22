Двух повторно севших за руль пьяными водителей задержали псковские полицейские

13:33, 22 января 2018, ПАИ

В Бежаницком районе и Пустошке дорожная полиция выявила двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 20 января в Пустошке по улице Татьяны Птичкиной полицейские остановили ВАЗ. Выяснилось, что транспортным средством управлял 28-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А вечером 19 января в Бежаницком районе стражи порядка задержали 31-летнего водителя ВАЗ-2108, который также управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

По данным фактам проводятся проверки.