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Общество

Жительница Печорского района пожаловалась на недоступность бесплатных федеральных телеканалов

Жительница деревни Кудрово Печорского района Татьяна Лебедева на сайте Ведерников.рф пожаловалась на недоступность 20-ти бесплатных федеральных цифровых каналов. По ее словам, цифровая приставка ловит только 10 из 20 каналов, несмотря на то, что у женщины установлена антенна с усилителем.

Как отметил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации начальник управления информационных технологий администрации Псковской области Юрий Колесников, комментируя данную ситуацию, вещание 20 бесплатных федеральных каналов пока ведется только на территории Пскова и Великих Лук.

По его словам, это объясняется тем, что телеканалы, которые входят во второй пакет [так называемый «второй цифровой мультиплекс российской телевизионной и радиовещательной сети» - ПАИ], не хотят оплачивать вещание на территории Печорского района в связи с маленьким количеством населения.

«На передатчиках, установленных на антеннах, которые охватывают Печорский район,  в принципе нет вещания второго пакета. Сейчас мы ищем какие-то модели сотрудничества с каналами. Переговоры осложняются тем, что нужно одновременно убедить работать по какой-то одной схеме восемь разных организаций», - пояснил Юрий Колесников. 

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