Спиртное украл мужчина из магазина в Новоржеве

12:16, 22 января 2018, ПАИ

В Новоржеве мужчина украл из магазина спиртные напитки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Германа, неизвестный мужчина похитил спиртные напитки и скрылся.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка получили от продавца приметы подозреваемого и начали розыск. Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции. Похищенное изъято.