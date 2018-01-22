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Общество

4 млн рублей выделяется на текущий ремонт Псковской городской поликлиники

На текущий ремонт Псковской городской поликлиники выделяется 4 млн рублей. Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок. Подрядчик, который займётся выполнением работ, уже определён.

80% денег выделяются из фонда ОМС, остальные 20% - собственные средства учреждения.

В частности, планируется провести ремонт помещений центрального и правого крыла второго этажа здания поликлиники на улице Кузнецкой, 19. Здесь же в физиотерапевтическом отделении рабочие займутся устройством системы электрооборудования и электроосвещения. Также будет выполнен ремонт на третьем этаже здания поликлиники на Индустриальной, 8. Здесь планируется произвести косметический ремонт помещений с окраской стен, обновлением полов и организацией подвесных потолков.

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