Ввоз 18 тонн сербских яблок запрещён в Псковскую область

14:06, 22 января 2018, ПАИ

Ввоз 18,8 тонн свежих сербских яблок запрещён в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие информации, содержащейся в фитосанитарном сертификате, сведениям в коммерческих и транспортных документах.

В настоящее время груз из пункта пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе возвращён отправителю.