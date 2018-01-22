Факт продажи пива подростку выявили полицейские в Великих Луках

14:36, 22 января 2018, ПАИ

В Великих Луках в магазине по улице Вагонной полицейские установили факт продажи пива несовершеннолетнему. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Работница торгового зала будет привлечена к административной ответственности.

УМВД России по Псковской области напомнили, что розничная продажа алкоголя несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.