Сокращение числа убийств и суицидов фиксируют в Псковской области

13:40, 22 января 2018, ПАИ

В Псковской области сохраняется тенденция снижения смертности: за 11 месяцев прошлого года комплексная профилактическая работа позволила на 12% сократить смертность от внешних причин, на 23% снизилось число самоубийств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации. Там отметили, что все реже причинами смерти становятся убийства и случайные отравления алкоголем.

В Псковской области наблюдается положительная динамика и в сокращении младенческой смертности. За последние пять лет этот показатель снизился с 7,2 до 4,9 промилле, что соответствует среднему значению по Северо-Западному федеральному округу.

Также, согласно данным статистики, в регионе отмечается уменьшение количества умерших от новообразований, инфекционных и паразитарных болезней.

Позитивные тенденции специалисты областного Госкомитета по здравоохранению и фармации связывают с многолетней системой работой федеральных и областных властей по совершенствованию оказания медицинской помощи в регионе, модернизации учреждений здравоохранения и их материально-технической базы, строительству новых медицинских учреждений. За последние 10 лет в регионе появились современный сосудистый центр с филиалами в районах, Центры оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, заработал оборудованный по последнему слову техники онкологический центр. В настоящее время по президентской программе завершается строительство перинатального центра, который позволит вывести на новый уровень оказание медпомощи роженицам, беременным и новорожденным. Также в области спустя 25 лет заработала санавиация, и обновился автопарк Скорой помощи, что позитивно сказывается на доступности медицинской помощи. Кроме того, врачи постоянно повышают уровень своей квалификации и осваивают новые методы лечения, а медицинские учреждения со своей стороны ведут активную информационную и профилактическую работу с населением, популяризируют здоровый образ жизни.