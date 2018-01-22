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Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой

Лидер псковского отделения партии «Родина» Константин Вилков возглавил Ассоциацию работников лесных отраслей Псковской области «Псковский лес». Об этом Псковскому агентству информации сообщил он сам.

Константин Вилков

Константин Вилков заметил, что «это просто работа, новая должность», и она «никаким образом не пересекается» с другой его деятельностью. «Надо разделять - мухи отдельно, котлеты отдельно», - заявил он и добавил, что «еще как минимум два года» планирует руководить региональным отделением партии «Родина». «Региональное отделение - это наше детище. И мы продолжим эту работу однозначно», - подчеркнул Константин Вилков. 

Ассоциация «Псковский лес», по его словам, занимается развитием лесной отрасли Псковской области. Должность директора Константин Вилков занял в ноябре 2017 года. «Мы пока входим в проблематику», - рассказал он и уточнил, что уже проведен ряд встреч на уровне руководства комитетов Государственной Думы по вопросам поднятия платы для арендаторов лесных участков в связи с постановлением правительства РФ.

«Включаемся в решение текущих проблем отрасли», - добавил он.

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