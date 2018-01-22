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Политика

Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не планирует посетить Псков в рамках своей предвыборной кампании. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко. По его словам, пока кандидат от компартии планирует посетить только 15 регионов России, но «возможны изменения».

Петр Алексеенко

 

Петр Алексеенко также сообщил ПАИ, что 20 января состоялся XII пленум Псковского обкома КПРФ, на котором был создан избирательный штаб, куда вошли «представители народно-патриотических сил, Левого фронта, движения «Русский лад» и другие сторонники партии».

«Сейчас решаем вопрос с арендой помещения. Размещаться штаб будет на Гоголя, 6, в областном комитете, более точная информация совсем скоро появиться на сайте», - добавил лидер регионального отделения КПРФ.

Он отметил, что уже составлен график встреч по районам Псковской области, которые будут проводить доверенные лица кандидата - Павел Васильев, Николай Горбачев и другие.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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