Реализацию мер поддержки семьи будут контролировать псковские депутаты-единороссы

14:47, 22 января 2018, ПАИ

Депутаты фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках своих полномочий будут осуществлять контроль за реализацией мер поддержки семьи, сказал первый вице-спикер ПОС, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд масштабных мер по улучшению демографической ситуации в стране. И одна из них – установление ежемесячной выплаты гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, при рождении или усыновлении первого ребенка. На эти цели Псковская область уже получила из федерального бюджета первый транш - более 1 млн. рублей.

«Эти деньги строго окрашены, поэтому сбоев в их распределении быть не должно, - отметил Виктор Антонов. - Мы можем только порадоваться за тех, кто получит такие выплаты. Безусловно, принятые меры будут существенной поддержкой для молодых семей».

Размер пособия в Псковской области составляет 10 тыс. 652 рубля. Средства получат семьи, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс. 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребёнком полутора лет. За получением выплат псковичам следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.