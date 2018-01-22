Более 500 жителей Псковской области начали искать работу в новогодние праздники

15:05, 22 января 2018, ПАИ

За период с 31 декабря 2017 года по 8 января текущего года жители Псковской области разместили более 500 резюме на сайте hh.ru. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований компании HeadHunter Северо-Запад.

В частности, отмечается, что работодатели из Псковской области искали «Рабочий персонал» (34%) и специалистов из сферы «Продажи» (31%). Для работников производственной сферы были открыты 24% от общего числа размещенных вакансий, для профессионалов из банковского сектора – 21% предложений о работе. Равное количество вакансий было опубликовано для начинающих специалистов и административного персонала (по 15%). Еще 10% были размещены для специалистов в области строительства и недвижимости и по 7% пришлось на сферу информационных технологий и профобласть «Инсталляция».

Из 500 человек, разместивших резюме, 23% искали работу в профобласти «Продажи», а 11% принадлежали начинающим специалистам и студентам. Также активность проявляли и работники из профобластей «Административный персонал» и «Производство», «Строительство, недвижимость» (по 7%).

Еще 6% резюме, от общего числа размещенных соискателями за период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, пришлось на сферу «Транспорт, логистика» и по 5% - на «Рабочий персонал» и «Безопасность». Меньшее количество резюме было размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», сфере информационных технологий и банковском секторе (по 4% и 3% соответственно).