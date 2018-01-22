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Общество

Два новых зала откроются в псковском кинотеатре «Победа»

В Пскове в кинотеатре «Победа» откроются два новых зала, которые разместятся в пристройке, возведение которой идет в настоящее время. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель строительных работ Евгений Башкатов.

По его словам, на первом этаже пристройки к кинотеатру разместятся два новых кинозала, а на втором – детская игровая зона. Евгений Башкатов также отметил, что рядом с игровой площадкой планируется открыть новое кафе.

«Посмотрим, как с финансами будет. Пока строим. Мы стараемся побыстрей закончить, но все зависит от финансирования. Новые залы строятся на собственные средства кинотеатра», - добавил Евгений Башкатов.

Здание кинотеатра, первоначально называвшегося «Пограничник», было построено в 1938 году. В ходе Великой Отечественной войны оно было разрушено. После восстановления в 1947 году кинотеатр получил название «Победа».

 В 1991 году в кинотеатре «Победа» произошел пожар, вплоть до ко конца 1990-х годов здание находилось на капитальном ремонте. В существующем виде здание было сдано в эксплуатацию в ноябре 2000 года.

Собственником «Победы» является акционерное общество «Экран». Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, с августа 2015 года оно принадлежит НАО «Октябрь» и Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям.

С октября 2017 года компания «Экран» находится в стадии реорганизации. 

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