Два новых зала откроются в псковском кинотеатре «Победа»

12:49, 22 января 2018, ПАИ

В Пскове в кинотеатре «Победа» откроются два новых зала, которые разместятся в пристройке, возведение которой идет в настоящее время. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель строительных работ Евгений Башкатов.

По его словам, на первом этаже пристройки к кинотеатру разместятся два новых кинозала, а на втором – детская игровая зона. Евгений Башкатов также отметил, что рядом с игровой площадкой планируется открыть новое кафе.

«Посмотрим, как с финансами будет. Пока строим. Мы стараемся побыстрей закончить, но все зависит от финансирования. Новые залы строятся на собственные средства кинотеатра», - добавил Евгений Башкатов.

Здание кинотеатра, первоначально называвшегося «Пограничник», было построено в 1938 году. В ходе Великой Отечественной войны оно было разрушено. После восстановления в 1947 году кинотеатр получил название «Победа».

В 1991 году в кинотеатре «Победа» произошел пожар, вплоть до ко конца 1990-х годов здание находилось на капитальном ремонте. В существующем виде здание было сдано в эксплуатацию в ноябре 2000 года.

Собственником «Победы» является акционерное общество «Экран». Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, с августа 2015 года оно принадлежит НАО «Октябрь» и Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям.

С октября 2017 года компания «Экран» находится в стадии реорганизации.