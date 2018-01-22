Ксения Собчак не планирует посетить Псков в рамках президентской кампании

12:28, 22 января 2018, ПАИ

Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива», в настоящее время не планирует посетить Псков в ходе предвыборной кампании. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель регионального штаба кандидата Владимир Широбоков.

Ранее сообщалось, что своей главной задачей псковский штаб Собчак видит сбор 2,5 тысяч подписей за ее выдвижение, а также ведение предвыборной агитации. Однако на вопрос корреспондента ПАИ о том, собраны ли подписи, Владимир Широбоков ответил, что данная информация является «конфиденциальной».

Что касается агитационной кампания в поддержку Ксении Собчак в Псковской области, то, по его словам, она «стартует в соответствии с избирательным законодательством».

Отметим, на официальном предвыборном сайте Ксении Собчак сообщается, что в настоящее время в России собраны более 100 тысяч подписей в поддержку ее выдвижения.