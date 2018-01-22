40 тысяч рублей лишилась великолучанка при попытке продать комнату через Интернет
Жительница Великих Лук лишилась 40 тысяч рублей, продавая комнату через Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, великолучанка разместила объявление о продаже комнаты в Интернете. 18 января ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что желает приобрести предложенное жилье и готова внести за него предоплату. Затем она запросила у великолучанки реквизиты банковской карты, после чего с ее карты было списано 40 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.