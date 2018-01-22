Двух тысяч рублей лишился великолучанин, пытаясь купить змею

15:50, 22 января 2018, ПАИ

В Великих Луках молодой человек лишился двух тысяч рублей, пытаясь купить змею в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, великолучанин, заинтересовавшись объявлением о продаже одного из видов неядовитых змей, позвонил по указанному в нём телефону. Неизвестная девушка заявила, что за рептилию требуется предоплата. Юноша отправил на предоставленный ему номер счета две тысячи рублей, после чего владельцы змеи выходить на контакт с ним перестали.

По данному факту проводится проверка.