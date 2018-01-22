0
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
18:31
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
17:56
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Еще новости
Общество

Информация для участников голосования премии «Народное признание 2017»

Организаторы общественной премии Псковской области «Народное признание - 2017» сообщают, что по техническим причинам с вечера пятницы, 19 января, до утра понедельника, 22 января, не работал сервер, отвечающий за приём кодов подтверждения голосования за номинантов премии.

В настоящий момент работоспособность сервера восстановлена, и все полученные за указанный период SMS-сообщения с кодами подтверждения зачтены в автоматическом порядке. Проверить, учтены ли ваши голоса, можно с помощью сервиса «Проверить голос» на странице голосования.

Напомним, что голосование продлится до 18:00 31 января. Принять участие в нём можно здесь >>>

По итогам голосования будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание-2017
Информация для участников голосования премии «Народное признание 2017» Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор ПАИ-Тест: Tele2 проверит, как хорошо вы знаете Псковскую область Завершилось выдвижение на премию «Народное признание»: поданы 128 заявок Несколько псковских предприятий воспользовались правом самовыдвижения на «Народное признание» Три заявки поступили из Дедовичского района на участие в «Народном признании-2017» Администрация Куньинского района прислала на «Народное признание» две заявки в номинации «Наша марка» и «Открытие» Компания ПсковАгроИнвест выдвинулась на «Народное признание – 2017» Редактор единственной в Псковской области сельской газеты может быть удостоена «Народного признания» Деревопереработчик из Себежского района поборется за статуэтку «Народного признания-2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
22 января 2018
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов
22 января 2018
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов

Идет загрузка...