Более тысячи имён военнопленных «Дулага» установили общественники на средства президентского гранта

16:11, 22 января 2018, ПАИ

Мобильно-поисковый, историко-просветительский центр «Губернский Автодесант» установил более тысячи имён военнопленных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-100», располагавшегося на территории Порховского района в 1941–1944 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Эту работу общественники провели на средства Фонда президентских грантов в размере 1 млн рублей, выделенные в конце прошлого года в рамках проекта, направленного на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

«В настоящий момент заканчивается подготовка электронных списков военнопленных и проводится работа по подготовке «Книги памяти узников Дулага-100». Мы планируем передать их властям Порхова в феврале», — рассказала директор автономной некоммерческой организации «Мобильно-поисковый, историко-просветительский центр «Губернский Автодесант» Татьяна Голубева.

В этом году на средства президентского гранта «Губернский Автодесант» продолжит заниматься поиском неизвестных ранее захоронений и установкой на их местах памятных знаков.

Напомним, в прошлом году победителями конкурсов Фонда президентских грантов стала 21 некоммерческая организация Псковской области. Это рекордный показатель за все время участия региона в конкурсном отборе. НКО Псковской области реализуют социально значимые проекты на общую сумму более 36 млн рублей.