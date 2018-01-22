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Общество

Приравнять сожительство к браку предложил сенатор

Сенатор Антона Белякова предложил прировнять к браку незарегистрированные отношение между мужчиной и женщиной. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно его инициативе, для признания такого союза со стороны государства мужчина и женщина должны не только жить вместе, но и вести общее хозяйство. Если у пары имеется общий ребенок, то срок совместного проживания сокращается до двух лет. В случае признания от государства, пара будет наделяться правами и обязанностями супругов согласно семейному и гражданскому законодательству.

Сенатор привел статистику, согласно которой в 2016 году был поставлен антирекорд по регистрации браков за последние 20 лет.

«Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи», - пояснил Антон Беляков. 

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