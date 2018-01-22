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Общество

Более 6 тысяч школьников посетили Псковскую область в рамках турпроектов «Живые уроки» и «Моя Россия»

В Псковской области в рамках проекта «Живые уроки» были организованы более 280 мероприятий: экскурсий, квестов, мастер-классов и интерактивных программ, в которых приняли участие более 6,5 тысяч учащихся не только России, но и стран Прибалтики и Белоруссии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, итоги проектов «Моя Россия» и «Живые уроки» были подведены на заседании Координационного совета по развитию детского туризма при администрации Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Псковская область является пилотным регионом по реализации программы «Живые уроки» для городов Северо-Запада России. «Псковские уроки» — это комплекс экскурсионно-образовательных туров, соединяющий туристические маршруты со школьной образовательной программой для учащихся 1–11 классов и охватывающий наиболее значимые объекты Псковской области. В процессе реализации «Псковских уроков» учащиеся, знакомясь с главными достопримечательностями и музеями Псковского края, получают возможность продолжать обучение по основным предметам.

По туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки», который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национальной программа развития детского туризма «Моя Россия», проехали 600 школьников из Центрального федерального округа, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. По программе ребята посетили с экскурсией Псков, Изборск, Печоры. Кроме того, для школьников были организованы мастер-классы в православной Свято-Тихоновской гимназии.

Директор Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Владимир Григорьев отметил высокую значимость организации туристских походов школьников по окончании учебного года и необходимость популяризации данного вида туристско-экскурсионной деятельности среди учебных заведений Псковской области.

В ходе заседания координационного совета также был представлен для предложений план реализации программы развития детских экскурсий и туристских маршрутов в регионе на период до 2020 года. Он будет доработан членами координационного совета и утвержден на региональном уровне.

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