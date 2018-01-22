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Политика

Предвыборный штаб ЛДПР в Пскове ждет Жириновского и агитационную литературу

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ от ЛДПР Владимира Жириновского в Пскове заканчивает последний этап подготовки к агитационной кампании, сообщил Псковскому агентству информации региональный координатор Псковского отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Ждем агитационную литературу из Москвы, ожидаем утверждения плана работы, и как только получим все согласования, начнем агитацию полным ходом в соответствии с законом», – отметил Антон Минаков.

По его словам, Владимир Жириновский планирует посетить Псков в рамках избирательной кампании в конце февраля.

Доверенным лицом Владимира Жириновского в Псковской области стал руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев. Доверенным лицом партии выступит заместитель регионального координатора ЛДПР Константин Синеглазов.

Напомним, Владимир Жириновский – первый официально зарегистрированный кандидат на выборах президента. Его предвыборный штаб в Пскове действует с начала 2018 года в региональном отделении партии по адресу: Советская, 60а.

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