Студенты начали стажировку в полиции Пскова

17:59, 22 января 2018, ПАИ

Студенты Псковского госуниверситета приняли участие во всероссийской акции «Студенческий десант». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, участники акции собрались на инструктаж в актовом зале городского УМВД. Перед ними выступили начальник городского Управления полковник полиции Сергей Сурин, командир отряда народных дружинников Анатолий Ожигин, председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Виктор Саханенок.

Студенты узнали о том, какие задачи выполняют различные подразделения полиции, а также народные дружины и общественный совет. Кроме того, ребят познакомили с условиями приема на службу в органы внутренних дел. Затем их распределили в соответствии с их пожеланиями по службам, в которых им предстоит пройти стажировку.

Участники «Студенческого десанта» получили возможность понять, в частности, особенности службы участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД.

Отметим, что многие участники акции уже выразили желание вступить в народную дружину, чтобы вносить свой вклад в охрану общественного порядка на территории областного центра.