Регистрацию в соцсетях по паспорту предложил Виталий Милонов

19:25, 22 января 2018, ПАИ

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил регистрироваться в соцсетях только по паспортам. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 22 января. Об этом сообщает газета «Известия».

«Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жесткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», — пояснил Виталий Милонов.

Перед тем, как завести аккаунт, человек будет обязан представить паспорт в электронной форме для подтверждения личности, ФИО и возраста. Отмечается, что регистрация лица, не достигшего 14 лет, должна осуществляться только с письменного согласия его родителей, усыновителей или опекунов.

За невыполнение требований предусмотрен штраф: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.