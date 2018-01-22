60% авторынка России составили иномарки российской сборки в прошлом году

19:28, 22 января 2018, ПАИ

Машины зарубежных брендов, собираемые в России в прошлом году, составили 60% авторынка РФ. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».

Аналитики обращают внимание на то, что произошёл рост выпуска иномарок российской сборки. Так, годом ранее этот показатель составлял 58,1%. А десять лет назад на долю иномарок российской сборки приходилось всего лишь 18% рынка.

Доля транспортных средств отечественного автопрома в России по итогам прошлого года осталась почти без изменений и составила 21,6%. Прямой импорт иномарок сократился с 20,2% в 2016 году до 18,4% в 2017 году.