60% авторынка России составили иномарки российской сборки в прошлом году
Машины зарубежных брендов, собираемые в России в прошлом году, составили 60% авторынка РФ. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».
Аналитики обращают внимание на то, что произошёл рост выпуска иномарок российской сборки. Так, годом ранее этот показатель составлял 58,1%. А десять лет назад на долю иномарок российской сборки приходилось всего лишь 18% рынка.
Доля транспортных средств отечественного автопрома в России по итогам прошлого года осталась почти без изменений и составила 21,6%. Прямой импорт иномарок сократился с 20,2% в 2016 году до 18,4% в 2017 году.