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Общество

Николай Цветков призвал общественность Порховского района к диалогу

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков напомнил участникам встречи представителей общественности Порховского района и муниципальных властей, которая проходит сегодня, 22 января, в райцентре, о важности диалога власти и общества, общественности и органов местного самоуправления.

«Важно услышать каждого, выслушать его позицию и вместе принять коллегиальное решение», - заявил вице-губернатор и добавил, что на встрече собрались компетентные лица, которые готовы ответить на любой вопрос, «даже поставленный ребром».

Напомним, что с 1 января 2018 года, после того, как полигон твёрдых бытовых отходов Пскова закрыли, мусор из областного центра стала принимать, в том числе, свалка в Порховском районе. Обсуждение этой ситуации состоялось 15 января в рамках встречи заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, курирующего сферу ЖКХ, с жителями Порхова. По ее итогам было принято провести в Порхове еще одно мероприятие с общественностью муниципалитета: в расширенном составе и по более широкому кругу вопросов.

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